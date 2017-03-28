У МЗС України прогнозують, що після Brexit у світі значно зросте роль французької мови

У Міністерстві закордонних справ України припускають, що роль французької мови після виходу Британії з Євросоюзу значно зросте у світі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заєць з нагоди церемонії завершення 22-го тижня Франкофонії в Україні.

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"Роль французької мови після, будемо говорити відверто, певного занепаду, протягом останніх десятирічь значно зростає. Особливо на фоні виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу. Коли цей процес закінчиться, то є цілком вирогідні припущення про те, що англійська перестане бути однією з робочих мов Європейського Союзу", - заявив Заєць.

"Тому що, відповідно до статутних документів Європейського Союзу, якщо в одній з держав-членів є дві або три іноземні офіційні мови, то вона може запропонувати лише одну як офіційну мову Європейського Союзу, і ніхто крім Сполученого Королівства не зможе запропонувати англійську як робочу мову", - додав Заєць.

На його думку, за кілька років роль французької мови значно зросте і до таких змін треба готуватися.

*** 23 червня 2016 року на референдумі у Великій Британії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%. Британія була членом ЄС протягом 43 років.