Литвин просить Ющенка втрутитися у ситуацію навколо «Артеку»

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН звернувся до Президента України Віктора ЮЩЕНКА із проханням сприяти розв`язанню проблеми, що склалася із функціонуванням Міжнародного дитячого центру «Артек».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, в листі до Президента В.ЛИТВИН зазначає, що «Артек», який у 2007 році набув статус «під егідою ЮНЕСКО», «перебуває у стані глибокої економічної кризи».

«Наприкінці 2008 року «Артек» вперше припинив роботу з огляду на фінансові проблеми, а у разі невжиття невідкладних заходів найближчим часом може припинити своє існування», - йдеться у листі.

В.ЛИТВИН повідомив, що з огляду на реальну загрозу для існування Міжнародного дитячого центру, він надав доручення Рахунковій палаті, а також відповідним комітетам Верховної Ради України створити спільну депутатську групу для безпосереднього вивчення ситуації і з´ясування окремих питань, пов´язаних з використанням майнового комплексу «Артеку».

«Разом з тим, зважаючи на те, що «Артек» знаходиться у безпосередньому віданні підпорядкованого Вам Державного управління справами, прошу Вас долучитися до справи збереження історичного та культурного надбання України і вжити негайних кроків до поновлення його діяльності, збереження Міжнародного дитячого центру «Артек» як унікального культурно-оздоровчого закладу, який завжди був під патронатом Президента України», - зазначив спікер у листі до глави держави.

Як повідомляв УНІАН, керівництво дитячого центру «Артек» недавно заявило, що в державному бюджеті України на 2009 рік не передбачене фінансування на утримання центру. Вже три місяці працівникам знаменитого на весь світ дитячого табору не платять заробітну плату. Ходять чутки про майбутні масові звільнення. Генеральний директор минулого тижня пішов на крайні заходи - оголосив голодування.

16 січня гендиректор МДЦ “Артек” Борис НОВОЖИЛОВ заявив про постійні спроби захоплення земель дитячого центру, ринкова вартість яких становить близько 1 млрд. доларів.