У Софійському соборі - дипломатичний прийом від імені Президента

Сьогодні в Митрополичих палатах Софійського собору відбудеться традиційний щорічний прийом від імені Президента України Віктора ЮЩЕНКА і Катерини ЮЩЕНКО керівників дипломатичних представництв та міжнародних організацій, акредитованих в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, на зустріч, зокрема, запрошено 69 надзвичайних і повноважних послів іноземних держав, 14 керівників міжнародних організацій, представлених в Україні.

Також участь у прийомі візьмуть п`ять екс-міністрів закордонних справ нашої держави, які очолювали зовнішньополітичне відомство нашої держави з початку її незалежності.

Традиція щорічного прийому Президентом України керівників диппредставництв та міжнародних організацій започаткована на початку 90-х років.

На прийомі виступить Президент, а від імені дипломатичного корпусу - дуайєн.

Попередні прийоми відбувалися у Києві в Маріїнському палаці, минулого року - в Дипломатичній академії МЗС України.