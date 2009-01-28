Пинзеник у супроводі охорони залишив приміщення Кабміну

Перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ називає провокацією поширений в засобах масової інформації нібито лист міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА на ім`я глави уряду Юлії ТИМОШЕНКО і членів Кабінету міністрів про масштаби кризи в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів, коментуючи сьогоднішню відсутність міністра фінансів В.ПИНЗЕНИКА на черговому засіданні уряду.

«Він на лікарняному. Наскільки мені відомо, він сам був здивований цією провокацією», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Разом з тим, сьогодні вранці міністр фінансів В.ПИНЗЕНИК у супроводі охорони, послугами якої він користується останнім часом, залишив будівлю Кабінету міністрів.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня одне з інтернет-видань обнародувало нібито лист В.ПИНЗЕНИКА Ю.ТИМОШЕНКО, датований 6 січня 2009 року. Матеріали, викладені в ньому, свідчать про те, що Україна нібито в даний час переживає найбільшу з 1994 року кризу.

Сьогодні, 28 січня, Управління зі зв`язків зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України розповсюдило заяву В.ПИНЗЕНИКА, в якій він розцінює як фальсифіковану провокацію вчорашнє обнародування у ЗМІ нібито його таємного листа до Ю.ТИМОШЕНКО.