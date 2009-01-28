З-під Хорошковського висмикнули один стілець

Про рішення повідомив Єхануров

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про звільнення Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО з посади голови Державної митної служби України. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про звільнення Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО з посади голови Державної митної служби України. Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення такого рішення журналістам повідомив міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ. Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2007 р. Кабінет міністрів України призначив В.ХОРОШКОВСЬКОГО головою Державної митної служби України. Сьогодні, 28 січня, Президент своїм указом призначив В.ХОРОШКОВСЬКОГО першим заступником голови Служби безпеки України.

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