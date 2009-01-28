З-під Хорошковського висмикнули один стілець
13:51, 28 січня 2009Політика
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Про рішення повідомив Єхануров
|Юрій ЄХАНУРОВ
Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення такого рішення журналістам повідомив міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ.
Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2007 р. Кабінет міністрів України призначив В.ХОРОШКОВСЬКОГО головою Державної митної служби України.
Сьогодні, 28 січня, Президент своїм указом призначив В.ХОРОШКОВСЬКОГО першим заступником голови Служби безпеки України.
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