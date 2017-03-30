Дипломат розповів, яка країна ЄС може сказати "ні" українському "безвізу"

Надання Європейським союзом безвізового режиму для України більше не переноситимуть. Про це в інтерв’ю Тижню розповів бельгійський дипломат українського походження Зенон Коваль.

"Ні, його далі не відкладатимуть — запровадять влітку. Політичні й технічні рішення є, але в деяких країнах скоро вибори, тож вони хотіли б запускати безвіз уже після, щоб не створювати незручностей тим, хто нині при владі", — сказав він.

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Водночас дипломат зауважив, що у разі обрання президентом Франції Ле Пен вона може зробити усе, щоб Україна не отримала "безвізу". Водночас, якщо президентом стане Емманюель Макрон, він навряд чи буде заперечувати.

"До того ж, важко буде одній Франції заявити "ні", якщо всі скажуть "так". Євросоюз не зможе собі цього дозволити, бо взагалі втратить довіру українців", — розповів Коваль.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Міністерстві закордонних справ України слідом за Грузією прогнозують введення безвізового режиму для українців до літа цього року.