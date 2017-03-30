У МЗС РФ "заспівали" стару пісню про "мовний геноцид" російськомовних громадян України

У МЗС РФ заявили про «мовний геноцид» російськомовних громадян України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

«По суті, у країні на державному рівні вводиться мовний геноцид», - вважає Захарова.

На її думку, влада України має намір законодавчо закріпити «насильницьку українізацію усіх сфер життя» в країні.

«Офіційна влада продовжує лінію на тотальну дерусифікацію і насильницьку українізацію країни. Слідом за абсолютно одіозними законами, які позбавили російськомовне населення в Україні права на отримання об'єктивної інформації рідною для них мовою, київська влада має намір фактично легалізувати заборону і на саму російську мову», - відзначила вона.

Зокрема, Захарова заявила, що до Верховної Ради України було внесено законопроект про державну мову, який передбачає обов'язкове використання української мови «в усіх без винятку сферах повсякденного життя».

Захарова також зазначила, що спроби встановлення в країні курсу багатомовності прирівнюються до замаху на повалення державного ладу і підпадають під кримінальну відповідальність.

«Схвалення подібних документів означає фактичну легалізацію насильницької українізації країни, узаконену боротьбу не тільки з російською мовою і культурою, а й з мовами інших етнічних груп, які проживають в Україні. Така законодавча творчість є ні чим іншим, як інструментом обмеження прав і боротьби з інакомисленням», - вважає Захарова.

Читайте такожУ Раді хочуть ввести кримінальну відповідальність за публічне приниження чи зневажання української мови

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого голова Верховної Ради Андрій Парубій зареєстрував законопроект, яким пропонується визначити, що засідання Верховної Ради, її комітетів і комісій ведуться виключно державною мовою (№6059).

Відповідний законопроект спікер зареєстрував після того, як того самого дня на засіданні депутати від "Опоблоку" на заклик Парубія виступати державною мовою заявили, що «мають право виступати тією мовою, якою володіють».

На це Парубій зауважив, що при всій повазі до всіх національних меншин, не можна уявити, щоб в парламенті будь-якої європейської держави виступали на іншій, а не на державній, мові.