Порошенко відреагував на заклики урядовців Угорщини до створення автономій у сусідніх країнах

Президент України Петро Порошенко у рамках участі у розширеному саміті Європейської народної партії на Мальті провів зустріч з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, під час якої висловив занепокоєння через заяви угорських урядовців про створення окремих територіальних автономій в сусідніх країнах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, сторони обмінялися думками з актуальних питань двосторонніх взаємин.

Також під час зустрічі було відзначено важливість активізації двостороннього політичного діалогу на вищому рівні.

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"Президент України висловив занепокоєння заявами угорських урядовців про створення окремих територіальних автономій", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня до Міністерства закордонних справ України запросили посла Угорщини з приводу закликів віце-прем’єр-міністра Угорщини Жолта Шем’єна до створення автономій угорської меншини в сусідніх країнах.

У МЗС закликали Угорщину протистояти спробам використання питання забезпечення прав нацменшин для нагнітання атмосфери недовіри і нерозуміння, як це вже неодноразово було зроблено російським агресором.