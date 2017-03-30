Глава НАЗК просить правоохоронців перевірити дії адміністратора реєстру е-декларацій

Голова НАЗК Наталія Корчак вбачає у діях посадових осіб Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, а також державного підприємства «Українські спеціальні системи» (УСС) ознаки службових злочинів, які дискредитують ідею запобігання корупції, електронного декларування доходів та потребують відповідного правового реагування.

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Про це йдеться у відкритому зверненні Корчак до Національного антикорупційного бюро України, Генеральної прокуратури, Національної поліції, РНБО, державних органів, громадськості, що розміщене на сайті НАЗК.

Корчак зазначила, що невиконання ДП «УСС» договору з НАЗК щодо адміністрування та програмно-технічного супроводження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, створило реальну загрозу зриву кампанії з електронного декларування доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у 2017 році.

«Такі дії ставлять під загрозу європейську інтеграцію України, створюють негативний міжнародний імідж держави, підривають довіру іноземних партнерів та інвесторів у прихильності курсу реформ та шляху, на який стала держава у запобіганні та боротьбі з корупцією», - вважає Корчак.

В зверненні сказано, що Нацагентство здійснює цілодобовий моніторинг виконання договірних умов, «за результатами якого встановлено, що з 14 березня 2017 року в роботі ІТС Реєстру фіксуються перебої, які з 23 березня носять постійний характер».

При цьому Корчак наголосила, що неодноразово зверталася з листами до адміністратора Реєстру - ДП “УСС”, до Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України з вимогами негайно усунути збої у роботі Реєстру, але «заходи щодо їхнього усуненні не вживалися вчасно, відповіді на листи Національного агентства не надавалися».

«Національне агентство здійснює постійний моніторинг ситуації. Зокрема, на позачерговому засіданні Національного агентства 29 березня 2016 року, запрошені представники Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та ДП «Українські спеціальні системи» так і не надали гарантій безперебійної роботи Реєстру всупереч підписаному договору», - зазначається у зверненні.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 29 березня, на засіданні уряду прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав усіх членів НАЗК піти у відставку через неспроможність організувати роботу Єдиного реєстру електронних декларацій. Голова НАЗК Корчак заявила, що не піде у відставку.

Як відомо, Єдиний реєстр електронних декларацій не працював кілька днів. Вчора Корчак заявила, що реєстр працює і декларації подаються.

Друга хвиля електронного декларування закінчується 31 березня, а за умисне неподання декларації передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.