ВР навряд чи підтримає законопроект щодо заборони абортів за бажанням жінки - нардеп

Депутати Верховної Ради навряд чи проголосують за законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмежень по проведенню операцій штучного переривання вагітності (абортів) (№6239) нардепа від фракції "Блоку Петра Порошенка" Дмитра Голубова.

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Про це на своїй сторінці в Facebook написала народний депутат Ірина Фріз.

"Маю зазначити - коментувати це з точки зору раціо не має жодної потреби. І не тому що я жінка і на відміну від ініціатора розумію необхідність забезпечення прав жінок. Парламент на передодні 1 квітня з розумінням поставиться до законотворчого внеску, але навряд чи підтримає цей законопроект", - написала Фріз.

Також вона зазначила, що не знає, що спонукало Голубова раптом втрутитись у питання материнства і переривання вагітності.

"З моєї точки зору ініціатива колишнього Дарта Вейдера виборчої кампанії 2014 року щодо заборони абортів, очевидно, була продиктована йому "Силою" (поняття з кіноепопеї "Зоряні війни", - ред.)", - додала нардеп.

Як повідомляв УНІАН, нардеп від БПП Дмитро Голубов зареєстрував законопроект, який дозволяє аборти лише у випадку загрози вагітності життю жінки, патології плоду або зачаття в результаті зґвалтування.