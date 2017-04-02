Убивця Вороненкова у березні їздив до окупованого Донецька – Луценко

Вбивця колишнього депутат Держдуми РФ Дениса Вороненкова відвідував захоплений бойовиками Донецьк. Про це генпрокурор Юрій Луценко розповів у інтерв'ю німецькому виданню Bild.

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«Шостого березня убивця перебував на тимчасово окупованій території, а саме в місті Донецьк. Це дало президенту і мені привід підозрювати російський слід у цій справі. Нацгвардійцям, навіть колишнім, заборонено бувати в цьому районі (підконтрольному проросійським бойовикам, - УНІАН). Ми обшукали квартиру, в якій убивця проживав з двома іншими особами. В інтересах триваючого розслідування я не можу розповісти деталі», - зазначив генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня в центрі Києва внаслідок стрілянини було вбито колишнього депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова та поранено ще двох осіб.

Нагадаємо, Вороненков кілька місяців тому переїхав в Україну разом із дружиною, також екс-депутатом нижньої палати російського парламенту Марією Максаковою. Слідчий комітет РФ висунув йому заочне обвинувачення та оголосив у федеральний розшук. Вороненкову заочно інкримінують організацію особливо великого шахрайства - рейдерське захоплення у 2011 році будівлі в центрі Москви. Кримінальну справу стосовно Вороненкова було порушено в жовтні 2011 року.

В інтерв'ю одному з українських ЗМІ Вороненков порівняв Росію з нацистською Німеччиною і назвав помилкою окупацію Криму.

Вбитий Денис Вороненков був свідком у справі проти екс-президента Віктора Януковича.