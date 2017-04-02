Луценко відкинув можливість загальної амністії для бойовиків на Донбасі

Загальної амністії бойовикам, котрі брали участь у конфлікті на Донбасі, Україна не надасть. Кожен випадок буде розглядатися окремо в судовому порядку. Про це генпрокурор Юрій Луценко заявив у інтерв'ю німецькому виданню Bild.

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«Амністія в Україні може бути надана тільки індивідуально і тільки у випадках, які взагалі піддаються амністії. Згідно з українським законодавством, вбивство, тортури, зґвалтування, нанесення тяжкої шкоди здоров'ю людей не підлягають амністії. Якщо цей пункт повинен бути реалізований в рамках Мінської угоди, ми будемо вивчати прохання кожної людини окремо. Якщо суд встановить, що людина не скоювала перераховані діяння, суд зможе надати амністію», - сказав Луценко.

За його словами, після того, як російські війська покинуть Донбас, потрібно буде вирішити питання бойовиків-українців.

«Якщо 10 000 озброєних російських військових залишать Донбас насправді і ми, нарешті, зможемо жити в мирі, тоді виникає питання, що робити з рештою 40 000 українських сепаратистів. Тут не може бути ніякої загальної амністії. Я як генеральний прокурор можу діяти тільки в рамках українського закону. 40 000 повинні скласти зброю та подати індивідуальні прохання про амністію. Вони повинні визнати свою провину і попросити амністії», - додав Луценко.

Він підкреслив, що в будь-якому випадку, кожне прохання буде розглядатися окремо. Правоохоронці будуть перевіряти, чи не вчинила людина серйозних злочинів, які роблять амністію неможливою.