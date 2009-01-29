Кріль: потрібен не хороший прем'єр і напівжива економіка, а швидше навпаки

Партія “Єдиний Центр” закликає урядовців думати про економіку, а не про президентські вибори.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, голова «Єдиного Центру», народний депутат Ігор КРІЛЬ заявив: "В умовах кризи дії будь-якого уряду, зокрема і уряду Ю.ТИМОШЕНКО, мають бути жорсткими та серйозними. Це мають бути багато в чому непопулярні кроки, ефект від яких стане відчутними для країни не раніше, ніж за рік, тобто після президентських виборів. І суперечність полягає саме в тому, що кандидат у президенти Ю.ТИМОШЕНКО такі кроки робити не може, бо їй вони не вигідні. Тому вона їх і не робитиме".

Він вважає, що логіка дій уряду та його керівника полягає в тому, щоб приймати рішення, які допомагають зростати політичному рейтингу, а не економіці. «Ю.ТИМОШЕНКО намагається шляхом підміни понять, перенесення відповідальності на інших залишити собі можливість бути "білою і пухнастою". Але країні потрібен не хороший прем`єр і напівжива економіка, а швидше навпаки. Тому такий уряд має піти у відставку", - наголосив лідер “Єдиного Центру”.

За словами І.КРІЛЯ, до виборів ще цілий рік, і за цей час ще є можливість виправити ситуацію. Він вважає, що для цього треба сформувати професійний уряд, заснований на довірі між політичними силами.

“Наголошую, на довірі між політичними силами, а не між їхніми вождями. Вожді довели свою непридатність. Вони всі хочуть бути президентами. Ось хай і йдуть на президентські вибори і дадуть країні хоча б півроку відпочити від них”, – заявив І.КРІЛЬ.