Литвин про Гітлера, немовлят, Партію регіонів і політиків у ролі буряків

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що в Україні потрібно створити “антигітлерівську коаліцію”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав сьогодні у програмі “Шустер live” на телеканалі “Україна”.

Після цих слів голову ВР запитали: “Хто ж в Україні Гітлер?”, на що В.ЛИТВИН відповів: “Криза”. Він зазначив, що під час Другої Світової війни країни з різними економічними і політичними формаціями, різними цінностями об’єдналися для того, щоб подолати ворога. “Сьогодні ворог найстрашніший”, - зазначив він.

В.ЛИТВИН вважає, що коаліція має “включати в себе Президента, Верховну Раду і уряд”. За його словами, треба не намагатися показати, що ситуація безнадійна, а говорити, що треба робити в умовах кризи. Спікер вважає, що до уряду треба запросити представників різних політичних сил, “людей, які будуть розуміти, що вони себе спалюють, своє політичне майбутнє, але починають необхідну роботу”. В.ЛИТВИН пропонує і представникам Партії регіонів, і людям, які не належать до партій, “відмовитись від цього безглуздого квотного принципу, за яким “мы не сеем, не пашем, не строим, мы гордимся общественным строем». «Треба, щоб це були люди, до яких була б довіра», - додав він.

В той же час В.ЛИТВИН підкреслив, що «кредит довіри на 100% може бути тільки в немовлят, які мають ясні очі та тягу до життя, а всі політики, які сьогодні є, вони тієї чи іншою мірою вже побули біля державного керма, а простіше кажучи - біля державної годівниці».

Він зазначив, що не хоче називати конкретні прізвища тих політиків, які мають кредит довіри, щоб «їх не почали зараз атакувати та дискредитувати цих людей». За його словами, у владі не повинно бути людей, які «тільки перейшли через зошит, через щоденник, і вони визначають долю цієї чи іншої галузі».

В.ЛИТВИН пропонує прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО брати в уряд і опонентів-професіоналів.

На запитання про те, що «регіонали» заявляють, що підуть в уряд, тільки якщо ним керуватиме Віктор ЯНУКОВИЧ, В.ЛИТВИН відповів, що раніше було простіше, оскільки коли в Україні «виростали два рівноцінні політики, то одного з них вирвали як буряк із грядки і в Москву забрали». Він пожартував, що зараз треба чекати, коли Україна вступить в ЄС, тоді, «може, когось зроблять комісаром». За його словами, якщо Партія регіонів не може запропонувати іншу коаліцію, то «треба погоджуватись на те, що є».