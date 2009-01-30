Баба Параска змінила свою думку про Януковича

Підходить до кінця другий місяць перебування баби Параски в елітній клініці "Феофанія". Кореспондентові "Сегодня" вдалося переговорити з нею, правда, не в лікарняній палаті (куди його не пропустила охорона), а на КПП.

Нагадаємо, що в лікарню жінка потрапила в першій половині грудня, після того, як невдало спробувала покласти квіти до пам`ятника Вячеслава Чорновола на Європейській площі. Її не пропустили бійці Управління держохорони (в цей же час на покладання повинен був приїхати Віктор Ющенко). Бабусю скрутили, кинули в машину і доставили в Печерський райвідділ міліції. Потім за допомогою Кабміну поклали на лікування в "Феофанію". Завдяки представникові уряду Михайлу Левінському і депутату-нунсівцю Миколі Катеринчуку Параска не знає турбот. "Микола мене відвідує, привозить ліки, їжу. Михайло також привозить продукти".

Параска не знає, коли вона вийде з лікарні. Нудьгує, дивиться телевізор і пише вірші про Ісуса Христа. Роздумує про фінансову кризу. "Ви напишіть — я хоч людина безграмотна, але у мене є пропозиція, як вийти з кризи. Потрібно позичити у наших мільярдерів 30% грошей, які вони мають, а після того, як криза пройде, ми їм віддамо". Що стосується політики, то бабуся продовжує вважати, що Ющенко і Тимошенко повинні помиритися і правити Україною разом. А ось про Януковича вона змінила свою думку і більше бандитом його не вважає. "А з Рінатом Ахметовим ми навіть два роки тому розцілувалися, коли йшли на день народження до Президента", — згадує Параска.