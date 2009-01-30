Кріль побачив, як Тимошенко комуністами вбиває двох зайців

Лідер партії “Єдиний центр” Ігор КРІЛЬ переконаний, що уряд не впорається з економічною кризою за допомогою лише кадрових ротацій.

Про це УНІАН повідомила прес-служба партії.

"БЮТ намагатиметься в черговий раз нав’язати ВРУ кадрову метушню замість боротьби з кризою. Заяви представників цієї політичної сили про те, що вони готові включати до уряду будь-кого незалежно від фракційної приналежності варто розцінювати як початок формального входження КПУ в коаліцію", - заявив І.КРІЛЬ, коментуючи можливі кадрові ротації в уряді.

Політик наголошує, що існуюча коаліція не здатна самостійно вирішити жодного питання. "Ініціативи Ю.ТИМОШЕНКО втілюються лише тоді, коли за них голосують її постійні партнери – КПУ. Здобути їхню прихильність вона може лише кадровими призначеннями. І прем’єр-міністр вже розпочала цей процес. Варто згадати про поновлення на посаді голови Держкомархівів члена КПУ Ольги ГІНЗБУРГ", - нагадав І.КРІЛЬ.

На думку народного депутата, прем`єр-міністр запропонує КПУ висунути своїх кандидатів на посади у гуманітарному блоці уряду. "Хочу нагадати, що лідер БЮТ ніколи не цікавилася культурою та освітою. Навіть більше - їй постійно муляють очі досягнення команди Президента у реформуванні вищої освіти та відродженні національної пам`яті. Тому залученням комуністів до уряду Ю.ТИМОШЕНКО вбиває одразу двох зайців - отримує більшість у парламенті та блокує ініціативи Президента у цих сферах чужими руками", – зазначив лідер “Єдиного центру”.

Депутат наголосив, що сьогодні покращити ситуацію можна лише шляхом відставки всього чинного уряду. «Хочу нагадати, що ми ще під час його формування говорили: якщо на чолі Кабінету міністрів буде кандидат у Президенти – будуть проблеми. Так, на жаль, і сталося», - зазначив І.КРІЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що рада коаліції наступного тижня розгляне можливі кадрові ротації в уряді.