Клімкін з нагоди 68-ї річниці створення НАТО: альянс як ніколи затребуваний

12:52, 04 квітня 2017
Політика
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НАТО - це більше, ніж оборона, зазначив міністр.

REUTERS

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у 68-му річницю створення Організації Північноатлантичного договору (НАТО) заявив, що Альянс нині затребуваний більше, ніж раніше.

Про це він написав у Twitter.

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"НАТО - це дещо більше, ніж оборона. Це загальні цінності і зобов'язання, згуртована позиція проти агресії. І після 68 років затребувана більше, ніж коли-небудь раніше. З днем народження", - зазначив Клімкін.

Як відомо, 4 квітня 1949 року у Вашингтоні було підписано Північноатлантичний договір.

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Теги: #НАТО#Клімкін