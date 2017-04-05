Україна стала однією з країн із найбільшою кількістю нових справ в ЄСПЛ - звіт

Україна стала однією з країн із найбільшою кількістю нових справ, зареєстрованих у 2016 році в Європейському суді з прав людини. Про це йдеться у звіті Комітету міністрів Ради Європи, текст якого має "Європейська правда".

Лідерами за кількістю нових справ минулого року були Росія (283 порівняно з 120 в 2015 році, тобто майже кожен 5-й новий випадок був російський), Румунія (151), Греція (121) і Туреччина (114).

Крім того, Україна також потрапила до списку країн з найбільшою кількістю нерозглянутих справ на кінець 2016 року (1147 справ порівняно з 1052 в 2015 році), адже закрила лише 4 справи (в 2015 році цей показник становив 14 справ). Тут лідерами за кількістю нерозглянутих справ стали стали Італія (2350), Росія (1573) і Туреччина (1430).

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Серед країн, які закрили найбільшу кількість справ (тобто були виконані всі необхідні заходи) - Туреччина (274), Словенія (265), Росія (261, радикальне збільшення порівняно з 44 в 2015 році), Румунія (214) і Польща (170).

У звіті також відзначається, що з 2010 року Україна досягла значного прогресу у сфері судової незалежності (дисциплінарні процедури щодо суддів, забезпечення незалежності уповноваженого органу тощо).