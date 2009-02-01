У Криму дякують Тимошенко за Артек

Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим Віктор ПЛАКІДА висловив вдячність уряду за оперативне реагування та вирішення проблемних питань функціонування Міжнародного дитячого центру „Артек”.

„Хочу подякувати прем’єр-міністру та уряду за те, що протягом кількох днів вони розв’язали проблеми, з якими зіткнувся „Артек”, і які, на жаль, ми самі вирішити не могли”, - відзначив В.ПЛАКІДА, повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів.

Голова Ради міністрів Криму сподівається, що схвалені на засіданні уряду законопроекти щодо функціонування, статусу та фінансування дитячого центру „Артек” будуть підтримані Верховною Радою.

Заступники генерального директора МДЦ „Артек” Віталій НАВРОЦЬКИЙ та Андрій АНІСТРАЙ також підтримують рішення уряду, зазначили в Кабміні.

Зокрема, В.НАВРОЦЬКИЙ зауважив, що за всю історію „Артеку” так швидко не вирішувалися жодні питання його функціонування, а зараз за два дні пророблена колосальна робота з вирішення кризових питань життя і діяльності дитячого центру.

„Документи, які були сьогодні ухвалені, мають докорінно змінити життя „Артеку”, те, яким він був останні 15 років”, - підкреслив він, додавши, що особливий статус, який отримає „Артек” та „Молода гвардія”, дасть можливість розвивати інфраструктуру, удосконалювати програми, впроваджувати і започатковувати нові проекти.