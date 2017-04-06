Безвіз для України: важливість без надзвичайності

Голосування в Європейському парламенті за надання Україні безвізового режиму з Євросоюзом, на мою думку, буде позитивним. Напередодні голосування, під час дебатів, абсолютна більшість політичних груп і сил висловилися позитивно з цього приводу, а це означає, що саме в такий спосіб вони й проголосують. Проголосувати проти такого рішення можуть ті, хто на дебатах теж висловлювався проти — це, в основному, праворадикальні сили. Але їхніх голосів не вистачить для того, щоб змінити рішення.

Втім, це не означає, що питання безвізу для України вирішено остаточно і безповоротно. По-перше, це ще не останнє голосування з цього приводу, адже ще має бути рішення Європейської ради. По-друге, у ЄС завжди залишатиметься можливість призупинити дію цього режиму шляхом застосування нових правил, які передбачають змогу такого призупинення.

Звісно, неминуче отримання безвізу Україною буде використовуватися владою як піар-привід.

Що стосується окупованих територій ОРДЛО та Криму, чи отримають вони безвіз так само, як це було з південною Осетією та Абхазією (ці території отримали безвізовий режим разом із Грузією, — УНІАН), слід зазначити: це правило — щодо можливості безвізового перетину кордону з країнами ЄС — стосується всіх громадян певної держави, в даному випадку, України, всіх власників українських паспортів для виїзду за кордон. Але ж контроль на кордоні буде індивідуальним і персональним, тому не виключено, що до власників паспортів, виданих на території Криму чи Донецької та Луганської областей, буде підвищена увага. Та все це буде на індивідуальному рівні на момент перетину кордону. Крім того, слід зазначити, що території Криму та Донбасу визнаються українськими за замовчуванням. У даному випадку це важливо, бо підвищує престижність українського паспорта, що є дуже цінним для України в морально-психологічному плані.

Політикам не варто вважати, що безвіз стане індульгенцією на всі подальші їхні помилки і прорахунки, що цим досягненням можна буде перекрити всі інші недоліки.

Звісно, неминуче отримання безвізу Україною буде використовуватися владою як піар-привід. Політики завжди будуть намагатися якомога дорожче «продати» електорату свої досягнення, і це нормально. Інша справа, що політичні ставки на дане питання виявилися перебільшеними, тому що надто довго ми все це здобували.

Роль політиків і керівників держави в цьому процесі була серйозною та визначальною, це — правда. Тому їм треба віддати належне. Але політикам не варто вважати, що безвіз стане індульгенцією на всі подальші їхні помилки і прорахунки, що цим досягненням можна буде перекрити всі інші недоліки. Цього буде замало.

Крім того, слід не забувати, що послуга, яка вже надана, втрачає свою вартість. Тому люди дуже швидко звикнуть до безвізу і не будуть сприймати його як надзвичайне досягнення.

Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту євроатлантичної співпраці