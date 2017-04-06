Парубій виступив за ухвалення ПА НАТО резолюції щодо російської агресії проти України та Грузії

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій виступає за ухвалення Парламентською асамблеєю НАТО резолюції щодо російської агресії проти України та Грузії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з президентом Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі.

Парубій висловив думку, що важливим було би, аби на найближчій Парламентській асамблеї НАТО було ухвалено "окрему резолюцію щодо російської агресії по відношенню до України та Грузії, окупації Автономної Республіки Крим".

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Він додав, що така ініціатива могла би бути винесена на розгляд весняної Парламентської асамблеї НАТО, яка відбудеться у Тбілісі.

Спікер також зазначив, що він планує взяти участь у цьому засіданні і "мав би за честь мати можливість виступити перед делегатами сесії".