Членам БЮТ дано вказівку не зважати на прогнози

У Тернопільській області керівники районних осередків “Батьківщини”, у чиїх районах підтримка БЮТ на позачергових виборах до обласної ради буде меншою за 35%, позбудуться своїх посад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова обласного осередку ВО “Батьківщина” Василь ДЕРЕВЛЯНИЙ.

За його словами, БЮТ націлює своїх представників на 51% голосів виборців. “Іншого варіанту не розглядаємо. Але якщо десь буде отримано результат менший, ніж на попередніх виборах, коли ми здобули 35%, то керівник тої районної організації має подавати у відставку. Треба тоді давати дорогу молодим, може, вони щось нове внесуть, і власне, у цьому і полягає розвиток партії, у нас молоді люди мають перспективи”, – сказав В.ДЕРЕВЛЯНИЙ.

При цьому він зауважив, що членам БЮТ дано вказівку не звертати уваги на жодні рейтинги, які б прогнози не озвучувалися. “Нас не цікавить, дають нам 20% чи 40%. Ми розуміємо, що якщо не докласти 100% зусиль, то результату не буде. Тому чітко сказано – не варто заспокоюватися даними рейтингів, а працювати у кожному районі, кожному селі, лише тоді можна розраховувати на масову підтримку”, – переконаний В.ДЕРЕВЛЯНИЙ.