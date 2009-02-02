Янукович натякає, що крісло Тимошенко остигнути не встигне

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про готовність взяти на себе відповідальність за стан справ в Україні і очолити уряд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Зокрема, на запитання, чи готовий він в нинішній ситуації очолити уряд в разі створення нової коаліції, В.ЯНУКОВИЧ відповів: «У нас є антикризова програма, і ми готові брати відповідальність за стан справ в Україні».

Він підкреслив, що Партія регіонів готова «створити потужну команду, яка виконає цю програму».

В.ЯНУКОВИЧ наголоcив на необхідності відставки нинішнього уряду. За його словами, в парламенті має бути створена нова коаліція. При цьому він не виключає, що «вона буде будь-якої конфігурації».

При цьому лідер Партії регіонів додав, що у разі, якщо не буде створено нової коаліції, «то треба провести негайно дострокові парламентські вибори». «Далі тримати ситуацію в такому стані просто неможливо. Це сором на весь світ», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.