Мороз назвав кандидата в Президенти від Соцпартії

На найближчих президентських виборах Соціалістична партія України висуне кандидатуру колишнього керівника Фонду держмайна України Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер СПУ Олександр МОРОЗ сьогодні на прес-конференції у Львові.

Він запевнив, що кандидатура В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО пов`язана не з політичними рейтингами, а з економікою. "Вона - один із найкращих економістів в Україні. І ніхто так глибоко не розуміється на справі, якою займається вона", - охарактеризував свою колегу О.МОРОЗ.

Він зазначив, що соціалісти обрали цю кандидатуру таємним голосуванням на черговому з`їзді партії.

На запитання журналістів, коли відбудуться президентські вибори в Україні, Мороз відповів, що не раніше, ніж наступного року. "Президентські вибори відбудуться у передбачений Конституцією України термін", - сказав лідер соціалістів.

Як повідомляв УНІАН, cоціалісти обрали В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО своїм кандидатом у Президенти на позачерговому з’їзді партії 12 квітня 2008 року.

Тоді на голосування в таємному режимі було винесено дві кандидатури – В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, за яку свої голоси віддали 128 делегатів з’їзду, та Станіслава НІКОЛАЄНКА, який набрав 117 голосів.