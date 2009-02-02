Яценюк: я не лялька на підтанцьовках... я кістка в горлі

У травні народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК (фракція НУ-НС) готовий сказати чи балотуватиметься на президентських виборах.

Про це він заявив в програмі “Свобода слова” на каналі ICTV.

Він зазначив, що в травні йому виповниться 35 років, і тоді відповідно до Конституції України «я буду мати право балотуватися в Президенти України».

Говорячи про фінансування організації «Фронт змін», А.ЯЦЕНЮК зазначив, що його не цікавить політика, коли ведуться «сепаратні переговори з будь-якими українськими олігархами» щодо фінансування. «Я в таку політику не граю, мені така політика особисто непотрібна», - додав він. А.ЯЦЕНЮК наголосив: «Я не лялька на підтанцьовках у будь-яких олігархів чи в будь-яких політиків». Він додав, що «я би міг до речі залишитися головою Верховної Ради України до сьогоднішнього дня, якби я працював за такою моделлю».

А.ЯЦЕНЮК вважає, що сьогодні з ним «борються чотири політичні штаби - два найбільші і два поменші». На уточнююче запитання: «Вони Вас бояться?» А.ЯЦЕНЮК відповів, що «вони нехай не бояться, бо воно попустить, якщо не спаралізує». Звертаючись до опонентів він сказав: «Я вам кістка в горлі? Але я вам кажу точно - ви цією кісткою подавитеся».