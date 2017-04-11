Гройсман розповів, коли звіт про роботу уряду буде в Раді

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що уряд буде звітувати в парламенті щодо виконаної роботи тоді, коли Верховна Рада буде готова до розгляду поданого звіту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час сьогоднішньої прес-конференції за підсумками року діяльності уряду.

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Прем’єр нагадав, що 14 лютого звіт уряду направлено у Верховну Раду.

"Вдячні народним депутатам, які працюють над ним, і зараз його розглядають у тому числі у комітетах, і ряд комітетів вже прийняли рішення взяти до уваги цей звіт. І коли парламент визначиться з його розглядом, ми прийдемо і прозвітуємо", - сказав Гройсман.