У БЮТ кажуть, що «два Віктори» скуповують депутатів на гроші РУЕ
Тимошенко не потрібен "електричний стілець"
Блок Юлії Тимошенко заявляє, що на гроші “РосУкрЕнерго” намагаються скупити голоси народних депутатів України для висловлення вотуму недовіри уряду.
Про це йдеться в переданій УНІАН заяві БЮТ.
Зокрема, в ній наголошується, що боротьба за висловлення вотуму недовіри уряду Юлії ТИМОШЕНКО – це “спільна акція Віктора ЯНУКОВИЧА та Віктора ЮЩЕНКА, а її тилове забезпечення здійснює „РосУкрЕнерго”.
“Саме в ці дні, ці години, а може навіть і ці хвилини, РУЕ під політичним прикриттям двох Вікторів судомно трясе мошною перед комуністами та пропрезидентською частиною НУ-НС, аби через мільйонні хабарі докупити голоси, яких бракує для висловлення вотуму недовіри уряду та збереження корупції в газовій сфері”, - йдеться в заяві.
Її автори зазначають, що Ю.ТИМОШЕНКО не тримається за прем’єрське крісло – “під ударами найпотужнішої всесвітньої кризи воно перетворилося на справжній електричний стілець”. Але вотум недовіри не означає відставки Кабінету Міністрів. До формування нової коаліції та нового уряду чинний Кабмін муситиме працювати у ранзі виконуючих обов’язків, а це лише погіршить умови роботи та звузить коло можливостей у боротьбі з наслідками світової кризи. До того ж, неповноцінність уряду означатиме пряме президентське правління Президента України Віктора ЮЩЕНКА, переконані в БЮТ.
Як йдеться в заяві, якщо Партія регіонів дійсно не боїться взяти на себе відповідальність у такий скрутний для світу та для України час, вона має сформувати нову коаліцію та новий уряд, а не влаштовувати піар-галас навколо безплідного вотуму недовіри.
БЮТ нагадує, ще торік у вересні Ю.ТИМОШЕНКО запропонувала всім політичним силам, представленим у Верховній Раді, створити коаліцію національної єдності для боротьби із світовою кризою. Однак таку важливу для країни перспективу консолідації В.ЯНУКОВИЧ приніс у жертву комерційним інтересам групи РУЕ-Бойка-Фірташа, яка і досі “диктує свою волю Партії регіонів та цементує її союз із ЮЩЕНКОМ під гаслом „Два Віктори – заради одного РУЕ”.
Як повідомляв УНІАН, 3 лютого у ВР на вимогу Партії регіонів мав відбутися звіт уряду. Однак депутати від ПР зранку заблокували трибуну.
Звіт уряду було перенесено на четвер, 5 лютого. Планується запросити на нього Президента В.ЮЩЕНКА.
Також 3 лютого лідер фракції Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ підтвердив, що в нього 2 лютого відбулася зустріч з Президентом України В.ЮЩЕНКОМ, але глава держави «не дав конкретної відповіді», чи візьме участь у роботі парламенту під час звіту уряду. В.ЯНУКОВИЧ зазначив: «Президент хотів почути від мене особисто позицію, яку займає Партія регіонів». За його словами, він запропонував Президенту приїхати до парламенту і взяти участь у заслуховуванні звіту Кабінету міністрів. За словами В.ЯНУКОВИЧА, В.ЮЩЕНКО “не дав конкретної відповіді”.