"Пупиришка": Тимошенко відповіла на пропозицію Гройсмана віддати її Росії (відео)

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко відповіла на слова прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який запропонував передати її Росії замість грошей у разі програшу в "газовій справі".

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"Такими висловлюваннями Гройсман нагадує, знаєте, така є упаковочна плівка там, де пупиришки є... Діти, коли хочуть погратися, чавлять ці пупиришки, вони лопають гучно. От для мене це образ Гройсмана. Це така пупиришка, на яку можна натиснути, вона вибухає і на цьому все", – сказала Тимошенко в ефірі телеканалу ZIK.

"На жаль, немає самостійного прем'єр-міністра. У нас є тінь президента, це прем'єр-міністр Гройсман, який виконує всі його забаганки, який виконує його доручення", – додала політик.

Раніше Гройсман заявив, що Україні доведеться передати Москві лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко в разі програшу у так званій "газовій" справі проти Росії, рішення щодо якої у кінці квітня винесе Міжнародний суд ООН в Гаазі.