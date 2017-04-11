"Доведеться передати Тимошенко замість грошей": Гройсман про дії Києва в разі програшу Росії у "газовій справі"

Україні доведеться передати Москві лідерку партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко в разі програшу у так званій «газовій» справі проти Росії, рішення щодо якої у кінці квітня винесе Міжнародний суд ООН в Гаазі. Про це під час прес-конференції заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Гройсман пояснив, що в України достатньо міцна правова позиція в суді, однак в разі програшу Києву РФ виставить рахунок 40 млрд дол, при цьому, за словами прем’єра, саме Тимошенко підписувала газові контракти у 2009 році. Відтак, саме екс-прем’єрка і несе відповідальність.

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"Я не хочу прогнозувати рішення суду. Я думаю, що у нас достатньо міцна правова позиція, але ми не можемо нічого передбачати. Суд буде визначатись, ми поважаємо рішення суду. Якщо ми виграємо, це справедливість відновиться по відношенню до України. Якщо, не дай Бог, буде інше рішення суду, це десятки мільярдів доларів, які не можуть бути пред'явлені… на мій погляд. Я не хочу нічого коментувати… це безглуздо… це ж внаслідок підписання контракту Тимошенко… І нам Росія все порахувала, що вона понапідписувала, і поставила 40 мільярдів доларів позов до суду. Ну, прийдеться передати Тимошенко замість грошей. Якщо вона підписала, хай вона і несе за це відповідальність. Чого ж за це мають платить усі українські громадяни. Іншого варіанту немає", - заявив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН раніше, Міжнародний суд ООН в Гаазі винесе рішення у справі за позовом України до Росії 19 квітня. Відповідну заяву опублікувала прес-служба суду. У заяві йдеться, що голова суду Ронні Абрахам прочитає рішення на публічному засіданні, яке відбудеться о 15:00 в Палаці миру (офіційній резиденції Міжнародного суду) в Гаазі.