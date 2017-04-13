Шансів у росіян брехати практично немає: Україна подасть до ЄСПЛ нові докази щодо анексії Криму
У Мін'юсті заявили, що є низка фактів і доказів абсолютно нових та безпрецедентних.
Міністерство юстиції України найближчим часом надасть додаткові матеріали до першої скарги, поданої до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у зв'язку з незаконною анексією Криму Росією.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко на прес-конференції в Києві.
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«Ми за ці декілька місяців провели величезну роботу щодо підготовки і подання додаткових пояснень по першій кримській справі. Там є низка фактів і доказів абсолютно нових, безпрецедентних, які ми плануємо озвучити в межах того, що ми можемо сказати в межах регламенту ЄСПЛ», - заявив він.
«З тими доказами та поясненнями, які ми подали по першій кримській справі, шансів у росіян брехати і щось спростовувати практично немає», - додав міністр.
При цьому Петренко анонсував найближчим часом прес-конференцію з цього приводу.
Як відомо, в Європейському суді з прав людини перебуває на розгляді 5 проваджень за позовами "Україна проти Російської Федерації".