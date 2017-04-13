Держдумі РФ пропонують узаконити надання українцям політичного притулку

На розгляд нижньої палати Держдуми РФ внесли законопроект, що дозволяє надання політичного притулку громадянам тих країн, з якими у Росії є угода про безвізовий режим. Документ вніс депутат Костянтин Затулін.

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Як пише "Медуза", посилаючись на пояснювальну записку до проекту, зараз такі люди не можуть розраховувати на притулок, а через події в Україні "названі обмеження не відповідають реаліям сьогодення".

Депутат пропонує зняти обмеження на політичний притулок для громадян країн "з розвиненими і сталими демократичними інститутами в області захисту прав людини". Зараз цей пункт є в президентському указі.

Парламентарій пропонує змінити систему правового регулювання політичного притулку. Якщо зараз ці норми встановлюються указом президента, то Затулін запропонував закріпити їх у федеральному законі "Про біженців".

Конкретних прикладів того, чому українці не могли б на тривалий час виїхати в Росію через політичну ситуацію в Україні, Затулін не призводить.

За інформацією видання, з початку конфлікту в Україні за статусом біженця в Росії звернулися понад 400 тисяч українців, за дозволом на тимчасове проживання — близько 300 тисяч.

Наразі українці можуть тимчасово за внутрішнім паспортом в'їжджати в Росію на термін до 90 діб. Для продовження терміну потрібний вид на проживання, дозвіл на тимчасове проживання, роботу або навчання.