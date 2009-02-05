Тимошенко ще не розібралася, що там сталося з о.Зміїним

Уряд планує проаналізувати рішення Гаазького суду за позовом Румунії про статус острова Зміїний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

“Все, що відбувалося навколо острова Зміїний, зокрема й усі ці судові справи, здійснювалося особисто під патронатом Президента України та його міністра закордонних справ. Уряд не знав у деталях про всі ці судові рішення. Нам знадобиться певний час, щоб з`ясувати ситуацію”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Міжнародний суд ООН у Гаазі (Королівство Нідерланди) виніс ухвалу, якою визначив, що о. Зміїний не може вважатися частиною прибережної лінії України під час визначення серединної лінії при делімітації континентального шельфу та виключної економічної зони. Міжнародний суд ООН також вирішив не враховувати диспаритет у довжині прибережної лінії України та Румунії в Чорному морі під час делімітації континентального шельфу та виключної економічної зони.

Коментуючи це рішення, заступник голови Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК заявив, що внаслідок визначеної судом лінії делімітації морські простори в її районі співвідносяться як 2,1:1 на користь України. За його словами, на боці України залишилися практично всі розвідані нафтогазові родовища.

Справа про делімітацію континентального шельфу та виключних економічних зон України і Румунії в Чорному морі була в суді за ініціативою Бухареста з 2004 року. 16 травня 2006 року Україна подала до Міжнародного суду ООН контрмеморандум.