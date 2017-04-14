В РФ намірились святкувати "приєднання" Криму Катериною ІІ до Російської імперії

У Росії пропонують святкувати 19 квітня «приєднання» Криму, Тамані та Кубані до складу Російської імперії. Відповідний законопроект в Держдуму внесла спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко, передає «Meduza».

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Зазначається, що документом пропонується встановити 19 квітня – днем прийняття Криму, Тамані та Кубані до складу Російської імперії, зважаючи на те, що Катерина ІІ підписала відповідний Маніфест про прийняття Криму у 1783 році.

Як повідомляв УНІАН раніше, органи прокуратури розробляють план дій для пред’явлення Росії рахунків за незаконне користування повітряним та морським просторами в окупованому Криму. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко. «Ми зараз плануємо виставити рахунки російським авіакомпаніям, які не сплачують гроші за послуги і користування повітряним простором в Криму, і так само розробляємо шляхи щодо компенсації за користування морськими шляхами», - сказав Луценко.