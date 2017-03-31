Україна пред’явить Росії рахунки за користування повітряним та морським просторами Криму

Органи прокуратури розробляють план дій для пред’явлення Росії рахунків за незаконне користування повітряним та морським просторами в окупованому Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Ми зараз плануємо виставити рахунки російським авіакомпаніям, які не сплачують гроші за послуги і користування повітряним простором в Криму, і так само розробляємо шляхи щодо компенсації за користування морськими шляхами», - сказав Луценко.

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Як відомо, Росія у Чорноморському регіоні посилює військове угруповання з наступальними цілями, спрямованими проти України та Заходу. Після анексії Криму росіяни суттєво наростили збройні сили на окупованому півострові.

Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" за його самовизначенню. Самопроголошені кримські власті заявили, що 96,77% з числа тих, хто взяв участь у "референдумі" 16 березня 2014 року, висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. Після анексії Криму ФСБ РФ почала репресії проти проукраїнських активістів, кримських татар і журналістів.