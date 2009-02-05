Кадрові чистки в Кабміні Тимошенко проведе з неділі

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про намір посилити кадровий склад уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу у Верховній Раді.

«Я думаю, що після перерви наступного сесійного тижня ми будемо порушувати кадрові питання про посилення кадрового складу уряду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас прем`єр-міністр не назвала можливі кадрові заміни у складі Кабінету Міністрів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 лютого, Ю.ТИМОШЕНКО, виступаючи в парламенті зі звітом, заявила про намір здійснити кадрові ротації в тому разі, якщо депутатський корпус не підтримає резолюцію про недовіру уряду.

Водночас раніше в інтерв`ю УНІАН прем`єр-міністр заявляла, що уряд поки що не проводив консультацій про можливі кадрові зміни у складі уряду, оскільки чекає від своїх партнерів по коаліції – фракції НУ-НС – пропозицій про заміну міністрів, які працюють у Кабінеті Міністрів за квотою фракції НУ-НС.

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