Позов України проти Росії: суд в Гаазі сьогодні оголосить рішення щодо запобіжних заходів до РФ (відео)

Сьогодні Міжнародний суд Організації Об’єднаних Націй оголосить рішення щодо запровадження тимчасових запобіжних заходів до РФ в рамках справи «Україна проти Росії».

Рішення в Палаці миру, де знаходиться суд, зачитає президент Міжнародного суду, суддя Ронні Абрагам (Ronny Abraham).

Трансляція слухань відбуватиметься на сайті ООН, початок – о 16.00 за Києвом.

Як повідомляв УНІАН, Україна в рамках позову до Росії просила Міжнародний суд ООН запровадити тимчасові заходи, спрямовані на запобігання продовженню порушень прав людини з боку РФ в період розгляду судом справи по суті з метою захисту цивільного населення у тимчасово окупованому Криму та на Донбасі.

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6-9 березня в у Гаазі відбулися слухання у справі України проти Росії. В ході слухань представники РФ повністю відкинули пред’явлені обвинувачення, заявивши, що жодних законодавчих чи фактичних підстав для запровадження запобіжних заходів немає.

Позов до Міжнародного суду ООН Україна подала 16 січня 2017 року з метою притягнення Росії до відповідальності за підтримку тероризму на сході України та дискримінацію етнічних українців та кримських татар в окупованому Криму.

Україна подала позов на підставі порушення Росією двох конвенцій – Конвенції про запобігання фінансування тероризму і Конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації – та вимагає від РФ припинити фінансування незаконних збройних формувань на Донбасі і відновити діяльність Меджлісу в окупованому Криму.

Наразі не відомо, коли саме Міжнародний суд ООН зможе розпочати розгляд справи «Україна проти Росії» по суті. Про це буде поінформовано за 6-8 місяців до відповідного засідання.