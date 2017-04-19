Росія перетворила окупований Крим на найбільшу військову базу в світі – Порошенко

Росія перетворила окупований Крим на найбільшу військову базу в світі та продовжує направляти свої війська і важку зброю на Донбас.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко під час виступу в Королівському інституті міжнародних відносин «Четем Хауз» у Лондоні на тему: «Битва за Україну: лідерство та солідарність проти агресії».

«Вона (Росія – УНІАН) продовжує посилати російські війська, танки, артилерію, «Гради», важку зброю через неконтрольовану ділянку російсько-українського кордону в Україні.Перетворила Крим на найбільшу військову базу в усьому світі», - заявив президент України.

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Порошенко наголосив, що Москва залишається «глухою» до вимог та аргументів на користь миру.

«Росіяни не зацікавлені в досягненні миру, вони зацікавлені в здійсненні контролю», - переконаний глава Української держави.

Як відомо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов вважає, що Росія може розширити військову агресію проти України.

Українські спецслужби фіксують нарощування РФ військового потенціалу на західному та південному стратегічних напрямках.