Ющенко повернув Раді закон, який відкривав шлях імпічменту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду парламентом Закон «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

За інформацією прес-служби, представлятиме пропозиції Президента України під час розгляду закону на пленарному засіданні Верховної Ради заступник глави Секретаріату Президента України - представник Президента України у Конституційному Суді України Марина СТАВНІЙЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня 2009 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України». Вказаним Законом передбачається утворення, зокрема, тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, спеціальної тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, які наділяються надзвичайно широкими повноваженнями, в тому числі передбаченими Кримінально-процесуальним кодексом України для органів досудового слідства.