Ющенко повернув Раді закон, який відкривав шлях імпічменту
Пропозиції представить Ставнійчук
Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду парламентом Закон «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
За інформацією прес-служби, представлятиме пропозиції Президента України під час розгляду закону на пленарному засіданні Верховної Ради заступник глави Секретаріату Президента України - представник Президента України у Конституційному Суді України Марина СТАВНІЙЧУК.
Як повідомляв УНІАН, 15 січня 2009 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України». Вказаним Законом передбачається утворення, зокрема, тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, спеціальної тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, які наділяються надзвичайно широкими повноваженнями, в тому числі передбаченими Кримінально-процесуальним кодексом України для органів досудового слідства.