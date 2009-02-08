У ПР вважають, що уряд шукатиме винних у місцевій владі

Заяви уряду на адресу київських властей є “лише намаганням перекласти відповідність за провали в роботі на органи місцевої влади”, вважає депутат Верховної Ради від Партії регіонів Владислав ЛУК’ЯНОВ.

“Ситуація, яка складається між урядом і Києвом, – сказав він у коментарі, переданому УНІАН, – є відображенням нинішнього протистояння Кабінету Міністрів і опонентів уряду”.

Жодне місто в Україні, вважає депутат, “неспроможне проводити незалежну соціальну, економічну політику, політику розвитку, тому що всі їхні дії залежать від дій уряду”. Водночас, на думку В.ЛУК’ЯНОВА, сьогоднішні рішення уряду сприяють “руйнуванню економіки, скороченню робочих місць та зниженню життєвого рівня населення України”. За таких умов, вважає він, місцева влада не може кардинально вплинути на ситуацію.