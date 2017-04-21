НАЗК розпочало перевірку лише 24-х із 107 тисяч е-декларацій за 2015 рік - Мін’юст

Заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова вважає за необхідне «перезавантажити» Національне агентство з питань запобігання корупції, оскільки у діючому форматі воно вкрай неефективне.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на засіданні комітету Верховної Ради з питань протидії і запобігання корупціції.

“Основна мета - перезавантажити НАЗК і знайти тих людей, які зможуть побудувати систему декларування і забезпечити її сталу роботу. Як ми бачимо, за 2015 рік із 107 тисяч декларацій почали перевірку лише 24 декларацій, а терміни перевірки цих декларацій спливають через 3 дні, але, швидше за все, вони не завершаться і будуть продовжені”, - зазначила Севостьянова.

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Крім того, вона поінформувала про нюанси запропонованого урядом законопроекту щодо реформування НАЗК.

Зокрема, пропонується усунути колегіальність у роботі НАЗК шляхом реформування керівного складу. “Ми залишаємо лише одного керівника та створюємо 4 посади уповноважених. Два з них заступники голови, а два прості уповноважені”, - пояснила Севостьянова.

Також вона додала, що голова НАЗК, як передбачено в законопроекті, буде держслужбовцем категорії “А”, і таким чином всі обмеження по зарплатах і обмеження регуляції закону про держслужбу будуть розповсюджуватися на дане агентство. По-друге - голова НАЗК одноосібно прийматиме всі рішення у даному органі, окрім двох – зокрема, коли створюватимуться нові нормативні акти або складатимуться роз'яснення законодавства, то керівництво НАЗК повинно буде приймати таке рішення разом, а також у випадках прийняття рішення про порушення законодавства у конкретній декларації. А всі інші оперативні питання вирішуватимуться виключно головою НАЗК.

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Окрім того, Севостьянова додала, що законопроектом передбачено обмеження надбавок та премій до заробітної плати керівника.

Як повідомляв УНІАН, Єдиний реєстр електронних декларацій у березні не працював кілька днів. Посадові особи скаржилися, що не могли вчасно подати свої декларації. Разом з тим керівник НАЗК Наталія Корчак заявляла, що подасть до суду на державне підприємство «Українські спеціальні системи» (УСС) за неякісне виконання обов'язків адміністратора системи електронного декларування.