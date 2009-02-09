Патріарх Московський свій перший закордонний візит здійснить в Україну

02:44, 09 лютого 2009
Політика
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"...у Київ, нашу стародавню столицю"

Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ має намір свій перший зарубіжний візит здійснити в Україну. Про це він заявив в неділю в Смоленську під час своєї першої після обрання пастирської поїздки в ці вихідні .

“Я хотів би відвідати матір міст руських - Київ, нашу стародавню столицю і центр російського православ`я”, - сказав патріарх.

Наступним після Смоленська містом, де збирається побувати новий патріарх, стане Калінінград - другий центр єпархії, яку владика КИРИЛ очолював понад 20 років. Після цього він планує побувати в своєму рідному місті Петербурзі і помолитися перед мощами святого благовірного князя Олександра Невського, якого вважає своїм покровителем.

“За допомогою Божою я продовжуватиму все те, що я робив раніше, - подорожувати, молитися з людьми, служити, проповідувати, спілкуватися”, - сказав патріарх КИРИЛ і при цьому запевнив, що Церква розмовлятиме з народом "зрозумілою мовою".

Як повідомляв УНІАН, новообраного патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА зведено на патріарший престол 1 лютого.

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