"Не всі хочуть миру": в ОБСЄ кажуть, що з обох боків є "зацікавлені" в збереженні конфлікту на Донбасі

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) Александр Хуг заявляє, що по обидва боки лінії зіткнення є люди, які зацікавленні у продовженні конфлікту на Донбасі.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Хуг сказав на брифінгу в окупованому Донецьку.

«Досвід показує нам, чому досягнення повного стійкого режиму припинення вогню виявилось непростим завданням. Після майже трьох років насильства, у це може важко повірити, що є чоловіки і жінки доброї волі. Люди намагаються покласти кінець цьому конфлікту», - зазначив представник СММ.

При цьому він наголошує, що насильство не припиняється.

«Давайте будемо чесними - не усі хочуть миру. Не усі готові дати цьому шанс. З обох сторін лінії зіткнення є ті, хто налаштований зберігати конфлікт розпаленим. Я тільки можу здогадуватися щодо їхніх мотивів. Інколи це лише справа здобуття кількох метрів землі. Незважаючи на їхні мотиви, все ж важливо усвідомлювати, що такі люди існують», - підсумував Хуг.