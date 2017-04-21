Солом’янський суд Києва розпочав засідання з обрання Мартиненку запобіжного заходу

Солом’янський районний суд Києва розпочав засідання з обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Миколі Мартиненку, підозрюваного у розкраданні коштів держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

Як передає кореспондент УНІАН, засідання розпочалось з майже чотиригодинним запізненням у зв’язку з тим, що слідчий суддя Олександр Бобровник, який має розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу екс-депутату, брав участь у двох інших судових засіданнях.

Мартиненко присутній у судовій залі в клітці для затриманих.

У короткому коментарі журналістам він сказав: “Я подивився обвинувачення - в ньому якісь нісенітниці, які мене зовсім не стосуються”.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня детективи НАБУ затримали колишнього народного депутата, екс-голову комітету Верховної Ради з питань ПЕК Мартиненка в рамках розслідування справи щодо ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

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Мартиненку повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 («створення злочинної організації»), ч. 5 ст. 191 («привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України.

За версією слідства, ДП «СхідГЗК» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-депутату, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого держпідприємству у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол.

У САП заявили, що проситимуть суд обрати Мартиненку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з правом внесення застави в розмірі 300 млн грн.