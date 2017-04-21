В МЗС прокоментували можливу участь Суркова у перемовинах США з Кремлем щодо України

Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль вважає, що будь-які перемовини за участі представників США та Росії про майбутнє України повинне відбуватися за участі самої України. Про це вона сказала в ефірі «5 каналу».

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«Буде багато залежати від особистості, по-перше, яка буде визначена комунікатором не тільки з Росією, а взагалі з Європою з боку адміністрації Трампа, оскільки зараз такої людини немає. Звичайно, що дуже багато буде залежати від того, який вони оберуть шлях комунікації. Я не можу сказати, що я завжди була фаном (прихильником - УНІАН) формату спілкування Нуланд-Сурков», - заявила Зеркаль.

«Мені здається, що будь-яке спілкування з приводу українського майбутнього має відбуватися із залученням України», - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, видання BuzzFeed з посиланням на двох європейських чиновників зазначило, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа може призначити спеціального посланника, який безпосередньо підтримуватиме зв'язок з помічником президента Російської Федерації Владиславом Сурковим, відомим як "сірий кардинал" Кремля.

До завдань нового американського посланника, ім'я якого ще не було названо, входитиме ведення переговорів щодо подальшої долі постраждалої від війни України.

Як зазначають дипломати, відкриття цього каналу комунікації підтримала канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона порушила це питання під час зустрічі з президентом Трампом минулого місяця у Вашингтоні.

На секретаря Державного департаменту США Рекса Тіллерсона покладено контроль процесу підбору посланника. Відомо, що він матиме повноцінну зайнятість і його посада, як очікується, матиме підтримуючий персонал.

Один з американських чиновників визнав, що зараз обговорюється сама ідея такого призначення, але остаточне рішення поки не прийнято.

Як відомо, за часів президентства Барака Обами з Сурковим підтримувала зв'язок на той момент помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Вікторія Нуланд.

Суркова вважають кремлівським куратором окупованого Донбасу.