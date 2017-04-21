Суд над Мартиненком: захисту відмовили у відводі судді Бобровника

Солом’янський районний суд Києва відмовив стороні захисту екс-депутата Миколи Мартиненка у відводі слідчого-судді Олександра Бобровника, який має обрати йому запобіжний захід за клопотанням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні ввечері оголосила суддя Солом’янського райсуду Ада Пиденко.

"Суд, розглянувши клопотання Черезова Ігора Юрійовича, заслухавши пояснення учасників процесу, вважає, що підстав для задоволення відводу слідчому-судді Бобровнику Олександру Вікторовичу немає. Ухвала суду оскарженню не підлягає", - йдеться у рішенні суду.

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Як повідомляв УНІАН, Солом'янський райсуд розглядає сьогодні клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання запобіжного заходу Мартиненку та першому заступнику голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергію Переломі.

Їх обох 20 квітня затримали детективи НАБУ за підозрою у створенні злочинної організації та привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем. Затримання відбулось у рамках розслідування справи щодо ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" та щодо завдання збитків ПАТ "Одеський припортовий завод" у розмірі 205 млн грн.

Раніше сьогодні під час судового засідання сторона захисту заявила відвід слідчому судді Солом’янського райсуду Києва Олександру Бобровнику. Адвокати затриманих висловили сумніви в неупередженості цього судді.