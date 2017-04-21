Справа Мартиненка: адвокати заявили відвід судді Бобровнику

Адвокати колишнього народного депутата Миколи Мартиненка заявили відвід слідчому судді Солом’янського райсуду Києва Олександру Бобровнику, вважаючи, що він упереджено поставиться до розгляду клопотання про обрання Мартиненку запобіжного заходу. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання на початку судового засідання оголосив адвокат Мартиненка Ігор Черезов.

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Аргументуючи звернення Черезов, зокрема, зазначив, що за “певним збігом обставин” на суддю Бобровника останнім часом розписують багато резонансних справ. (Суддя Бобровник у березні 2017 року обирав запобіжний захід відстороненому від виконання обов'язків голови ДФС Роману Насірову – УНІАН).

Крім того, адвокат заявив, що Бобровник порушує суддівську етику.

Також одним із аргументів на користь того, що суддя Бобровник не зможе неупереджено та об’єктивно поставитись до розгляду клопотання про обрання Мартиненку запобіжного заходу, було те, що Черезов звернувся з відповідною заявою до Вищої ради правосуддя про позбавлення Бобровника суддівського посади.

Своєю чергою представники НАБУ у своїх виступах зазначили, що наведені стороною захисту Мартиненка аргументи є необ’єктивними, а отже, на їх думку, клопотання задоволенню не підлягає.

Заслухавши думки сторін, слідчий суддя Бобровник оголосив в судовому засіданні перерву на невизначений час для того, щоб інший суддя Солом’янського суду розглянув, відповідно до чинного законодавства, заявлене клопотання.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня детективи НАБУ затримали колишнього народного депутата, екс-голову комітету Верховної Ради з питань ПЕК Мартиненка в рамках розслідування справи щодо ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

Мартиненку повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 («створення злочинної організації»), ч. 5 ст. 191 («привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України.

За версією слідства, ДП «СхідГЗК» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-депутату, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого держпідприємству у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол.

У САП заявили, що проситимуть суд обрати Мартинку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з правом внесення застави в розмірі 300 млн грн.