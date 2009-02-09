Турчинов: насувається трагедія - ми знаходимося в умовах військових дій

Виступаючи на розширеній колегії МВС, перший віце-прем`єр Олександр Турчинов заявив, що Україна вже зараз знаходиться в умовах «військових дій».

Свою промову перед керівництвом МВС віце-прем`єр почав з апокаліптичного прогнозу щодо краху долара, що насувається . Очевидно, для того, щоб підтвердити своє право говорити такі речі, Турчинов вказав, що є доктором економічних наук, і почав інформувати присутніх про історію становлення американського долара і Федеральної резервної системи США, пише Коммерсант-Украина. "Наступна стадія світової кризи – повне руйнування самого долара. У США цю проблему також прогнозують. Хаос, що насувається, неможливо зупинити без сильної влади. І стрижнем цієї влади у всіх країнах є МВС", - повідомив пан Турчинов.

Зал слухав ці слова в гробовій тиші, повідомляє видання. "Першою реакцією певної частини населення на серйозні проблеми буде бажання вирішити їх незаконним способом. І ось на цьому етапі ми повинні поставити заслін, - продовжував Олександр Турчинов.– Користуючись тим, що в залі немає нікого із сторонніх (пресу попросили із залу дещо раніше, проте Комерсант стверджує, що вдалося дізнатися про те, що відбувається за закритими дверима – ред.), з усією відповідальністю вам заявляю: ми знаходимося в умовах трагедії, що насувається, в умовах військових дій. Ви перші, хто це повинен зрозуміти".

«Ми дійсно входимо в особливий режим життя країни. В першу чергу через економіку, в другу – через вибори, що наближаються, - підтримав пана Турчинова Юрій Луценко.– Ми повинні діяти згідно із законом і подолати в собі страх політичних звинувачень. Тому наказ номер один – забути про політику. Плювати, що скажуть про нас завтра! Діяти згідно із законом і нічого не боятися!»