Омельченко каже, що за ситуацію в Києві має відповісти Ющенко

Народний депутат України, колишній міський голова Києва Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО покладає відповідальність за нинішню ситуацію в Києві особисто на Президента України Віктора ЮЩЕНКА, оскільки саме він не використовує надані Конституцією повноваження для наведення порядку у столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це екс-мер Києва заявив сьогодні на прес-конференції.

“Я відповідально заявляю: за занепад і заморожений розвиток Києва як столиці, його авторитет на рівні європейському через послів, які знаходяться в Києві, авторитет Києва як столиці, як громади для України сьогодні, на жаль, відсутні і доленосна вина, пряма відповідальність за це лежить на Президенті України”, - сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

За його словами, саме Президент, згідно з Конституцією, зобов’язаний контролювати роботу голови Київської міської державної адміністрації в частині дотримання законності та забезпечення розвитку Києва як столиці і центру Київської області.

Однак, додав народний депутат, глава держави не вживає ніяких заходів впливу на міську владу, а навпаки, вважає О.ОМЕЛЬЧЕНКО, “Президент прикриває неправомірні дії Київської адміністрації та її керівника”.

Зокрема, зазначив екс-мер, Президент відмінив своїми указами як неправомірні і незаконні розпорядження голови КМДА про підвищення тарифів на комунальні послуги і транспорт.“А за цей час, місяць-півтора, влада незаконно з людей гроші взяла – обікрала, обібрала у великих масштабах. Але ж не повернула, бо в указі Президента не зазначено повернути”, - наголосив він, додавши, що так само відсутній пункт про відповідальність за прийняття неправомірних рішень.

О.ОМЕЛЬЧЕНКО переконаний, що такі укази, які не дають оцінки протиправним діям посадовців міської адміністрації, породжують нові протизаконні дії і рішення. “Тому не один указ був, а три, бо перший не дав оцінки, не призупинив, другий не дав і третій не дасть”, - сказав він.

На переконання депутата, зараз ні Секретаріат Президента, ні уряд не контролюють діяльність КМДА. “Якщо немає підконтрольності і підзвітності, тоді є безвідповідальність. Оце причина того, що робиться в Києві”, - наголосив він.

Через це, на думку О.ОМЕЛЬЧЕНКА, київська влада на чолі з Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ “шикує, шуткує, маніпулює свідомістю людей і працює на підкупах”. Він переконаний, що всі компетентні органи державної влади знають про такий стан справ у столиці, але не вживають ніяких заходів.

“Секретаріат Президента, СБУ, Генпрокуратура все знають, але не бачать, не чують і не хочуть знати... Це байдужі люди, це байдуже керівництво держави на рівні президента, в першу чергу, уряду і служб – Генпрокуратури та Служби безпеки”, - підкреслив О.ОМЕЛЬЧЕНКО.