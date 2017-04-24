Євросоюз вважає Росію основною загрозою для Чорноморського регіону - посол ЄС

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявляє, що Росія є основною загрозою для Чорноморського регіону. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні міжнародного круглого столу в Києві.

Читайте такожВикористання Росією Криму для війни в Сирії загрожує безпеці Європи - МЗС

«Ми розуміємо, що треба посилювати наші відносини з Росією, покращувати співробітництво. У 2014 році наші відносини майже перервалися, коли Росія вторглася на терени України, по суті, анексувала Крим і надавала дуже серйозну підтримку так званим «сепаратистським військам» на сході України», - заявив Мінгареллі.

«Росія сьогодні є основним стратегічним викликом для всіх нас, вона є загрозою в Чорноморському регіоні», - додав Мінгареллі.

За його словами, анексія Криму стала основним засобом, який допоміг РФ посилити свою військову присутність у Чорноморському регіоні, і це для є для Євросоюзу серйозним приводом для стурбованості.

Як повідомляв УНІАН раніше, у відповідь на дії Росії посилити свої сили у Чорному морі планують і союзники по НАТО.

У лютому цього року генсек Єнс Столтенберг зазначив, що НАТО вже збільшило свою присутність на південно-східних рубежах Альянсу, у тому числі, у Румунії. Крім того, НАТО вивчає «інші елементи посилення присутності в регіоні Чорного моря та в Румунії. Ми збільшили кількість візитів у порти, тісно взаємодіємо з Румунією та іншими країнами на південному сході Альянсу щодо того, як ми можемо додатково збільшити нашу присутність».