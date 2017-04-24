Лавров вигадав нове виправдання окупації Криму: згадав про Фолклендські острови

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров порівняв окупований Крим із Фолклендськими островами.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив на прес-конференції з Високим представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федерікою Могеріні.

«Оскільки Федеріка вимовила слово «Крим», Крим – це частина РФ у повній відповідності з волевиявленням народу Криму. І вже принаймні я не чув, щоб ЄС оскаржував заяви, які багато хто з прем'єр-міністрів Великої Британії робили, коли заходила мова про Фолклендські острови, і Британії адресувалися резолюції Генасамблеї ООН, які свідчать про необхідність Аргентині й Великій Британії сісти за стіл. Відповідь з Лондона була одна: ніхто не може заперечувати право Фолклендських островів на самовизначення», - сказав Лавров.

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«Ми просимо мінімум такого самого ставлення, до куди більш близькому Росії народу Криму», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Могеріні на спільній з Лавровим прес-конференції заявила, що Євросоюз не визнає анексію Криму.

«Я маю позицію ЄС, принципову позицію щодо невизнання анексії Криму. Ця позиція не тільки ЄС, а й інших наших партнерів», - наголосила Могеріні.

При цьому вона відзначила, що «у нас існують розбіжності щодо оцінки ситуації на сході України і «приєднання» Криму».